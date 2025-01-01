Задържаха 63-годишен правоспособен шофьор с положителна проба за алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Водачът, управлявал МПС с концентрация на алкохол в издишания от него въздух над 1,2 промила, е проверен на 14 ноември в 00,20 ч на ул. „Ген. Баранов“ в гр. Попово.

По надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“ е установено, че водачът е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,27 промила. Взета му е кръвна проба за химическо изселдване.

Той е задържан за срок до 24 ч. в РУ-Попово. По случая се води разследване.