Кола блъсна 73-годишна жена на паркинг в Раднево, съобщиха от полицията.

На 18 септември около 21:10 ч. в Районното управление в Раднево е получен сигнал от Центъра за спешна медицинска помощ за пострадало лице при пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е станал на паркинг на магазин на ул. „Митьо Станев“ в града. При посещение на място полицейските служители са установили, че лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж, е блъснал 73-годишна пешеходка.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат. Пострадалата жена е настанена в болница, като състоянието ѝ е стабилно и няма опасност за живота.

На шофьора е съставен акт за установено административно нарушение, а работата по случая продължава.