38-годишен мъж е задържан и обвинен за извършени хулигански действия пред непълнолетно момиче, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 октомври т.г. около 12:45 часа зад блок в столичния квартал „Люлин“ обвиняемият демонстративно разкопчал панталона си и започнал да се самозадоволява пред непълнолетната.

По случая се води разследване, като за подобно престъпление законът предвижда затвор.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Предстои днес да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.