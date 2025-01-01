Временна промяна в схемата на водоснабдяване в няколко столични квартала, съобщиха от "Софийска вода".
Във връзка с реконструкцията на стратегически водопровод по бул. „Рожен“, в периода от 2 до 4 септември включително се налага временна промяна в схемата на водоснабдяване.
Големи столични квартали остават без топла вода от 1 до 9 септември
Тя ще обхване жк. „Надежда“ - 1, 2, 3 и 4, както и първа и втора част на жк. „Връбница“. Жителите на засегнатите райони може да усетят временно промяна в качеството на водата.
Реконструкцията на стратегическия водопровод налага и спиране на водата на 3 септември, от 9:00 часа в кварталите „Илиянци“ и „Требич“, както и в село Мировяне.
Водоподаването се очаква да бъде възстановено до края на деня.
Засегнатите могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.