Временна промяна в схемата на водоснабдяване в няколко столични квартала, съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с реконструкцията на стратегически водопровод по бул. „Рожен“, в периода от 2 до 4 септември включително се налага временна промяна в схемата на водоснабдяване.

Големи столични квартали остават без топла вода от 1 до 9 септември

Тя ще обхване жк. „Надежда“ - 1, 2, 3 и 4, както и първа и втора част на жк. „Връбница“. Жителите на засегнатите райони може да усетят временно промяна в качеството на водата.

Реконструкцията на стратегическия водопровод налага и спиране на водата на 3 септември, от 9:00 часа в кварталите „Илиянци“ и „Требич“, както и в село Мировяне.

Водоподаването се очаква да бъде възстановено до края на деня.