На извънредно заседание днес Столичният общински съвет ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Това става известно от дневния ред на съвета, публикуван в сайта на Столична община.

В доклада, внесен от кмета Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столична община, е необходимо до 31 август да се проведе извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

Общинска банка прекратява договора със Столична община

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг, липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка, както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

Столичният общински съвет излезе в лятна ваканция

На 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

Зам.-кметът по финанси и здравеопазване на София напуска поста

В рамките на извънредното заседание СОС ще разгледа и предложение на председателя на съвета Цветомир Петров за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на село Герман. Петров предлага Росица Вълчанова, началник на отдел „Административно и информационно обслужване“ в район "Панчарево“, да заеме поста на временно изпълняваща длъжността кмет на Герман. Столичната избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Герман Божидар Трайков заради участие в търговски дружества.