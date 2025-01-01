Изтъкнатият виолончелист, педагог и писател проф. Венцеслав Николов днес беше изпратен в последния му земен път. Поклонението се състоя в храма „Св. Седмочисленици“.

Пред храма беше поставен венец в памет на проф. Николов от Министерството на културата.

"Проф. Венцеслав Николов беше световен музикант, невероятен писател и най-вече много голям човек", каза Росен Коларов и добави, че е стоматолог, лицево-челюстен хирург, и е бил много близък приятел на проф. Николов.

"Аз съм лекар, но хобито ми е фотографията и Венци беше най-сниманият в целия свят виолончелист. Правили сме с него много изложби, с концерти, защото той беше музикант, писател и голям човек", отбеляза Росен Коларов.

Отиде си проф. Венцеслав Николов – майстор на виолончелото и посланик на българската култура

БТА

Кристиян Калоянов каза, че познава проф. Венцеслав Николов от Музикалната академия. "Учил съм при него камерна музика и години, след като завърших, бяхме на сцената с него и сме свирили заедно. Той ми е преподавал и го чувствам като много близък човек, като мой баща, но не само. Той ни е учил и на музика, и на това как да живеем живота си. Проф. Николов е човек, който ще запомня с изключителна енергия, доблестен във всичко, което прави, честен и борещ се за доброто, и за искреността. Той беше светъл човек, мир на праха му и това е денят, в който се сбогуваме с него. Радвам се, че го познавам и сме били заедно в едно дълбоко приятелство", сподели Калоянов.

Във фоайето на арт център "Сити марк", където музикантът изнасяше своите концерти през последните години, е отворена паметна книга. Желаещите могат да посетят центъра на 25, 26 и 27 август от 10:00 до 14:00 ч., за да напишат своите думи за професора.

БТА

Проф. Венцеслав Николов e роден в Русе през 1943 г. Първите си концерти изнася 14-годишен, на 23 години е дебютът му със Софийската филхармония в премиерното за България изпълнение на Концерт номер 1 от Шостакович под палката на Добрин Петков. Развива интензивна концертна дейност - солист е на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка.

Освен виолончелист и диригент, той е професор по камерна музика в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", педагог, писател белетрист, ерудит. Репертоарът му обхваща над 400 произведения от класиката до съвременността - от виолончелови концерти до виртуозни миниатюри. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Създател е на лятната академия на остров Фьор в Северно море, води курсове и семинари в Баден-Баден, в Швейцария, Италия, САЩ, както и майсторски класове в България. Автор е на над десет книги.