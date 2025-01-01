Софиянци организираха поредния протест срещу разширяването на синята зона в града. Този път недоволните граждани се събраха пред сградата на Столична община.

„Целта на днешния протест е да покажем на кмета и на общинските съветници, че разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против желанието на софиянци“, Ясен Цветанов, който е един от протестиращите.



Той подчерта, че протестите според него би трябвало да приключат веднага, но общината трябва да спази закона и изпълни задълженията си. „Твърдението, че разширяването на зоните ще доведе до по-голямо събиране на данъци, е абсурдно“, добави Цветанов.

Ясен обясни, че според него общината на практика иска гражданите да платят „втори данък“, защото средствата от таксите няма да бъдат инвестирани в паркинги, а в дейности, които вече се финансират от местните данъци.



Между протестиращите беше и Йорданка Попова, живееща в район „Оборище“.„Протестирам срещу разширяването на зоните, двойното поскъпване и превръщането на зелените в сини зони“, заяви Попова.

Тя допълни, че според нея основният проблем е липсата на инфраструктура — след поставянето на ограничителни колчета паркоместата ще намалеят още повече, а хората ще плащат абонамент без да получават реална услуга. Попова каза, че в документацията липсва ясна информация за броя на автомобилите с регистрация по адрес и за реално наличните места.



„Твърдят, че подобряват столицата, а ние сами събираме пари, за да ремонтираме тротоарите пред домовете си“, посочи Попова.



„Работя в зона, която вече става зелена, и ще имам право да стоя там само 4 часа. Как да изляза по време на учебните часове и да кажа на децата, че трябва да си тръгвам, защото изтича зоната?“, попита Йорданка.



Тя каза, че през годините не е изградена нито една нова зона за паркиране, въпреки събраните средства. Продадените абонаменти са много повече от реалните паркоместа, което прави паркирането вечер почти невъзможно. „Ако въведат тези промени и аз не мога да намеря място пред дома си, ще ги държа отговорни — продали са ми услуга, без да ми предоставят нищо“, категорична беше Попова.