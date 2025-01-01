Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73-о училище в столицата.

От МВР на този етап не могат категорично да потвърдят, че сградата е рухнала, но при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж.

Горя покрив на къща, обитавана от бездомни, в столичния квартал „Красна поляна“

Над 30 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.

Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара.