22-годишен водач на лек автомобил „Сеат“ е хванат да управлява след употреба на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Проверката е извършена на 1 декември, около 21,00 часа, на бул. „Илинденско въстание“ в град Сливен от екип на група „Патрулно-постова дейност“ при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена с техническо средство, е показала положителен резултат.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.