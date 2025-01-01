Унищожиха снаряд, открит в отводнителна шахта в Шуменско.

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти-Шумен, с ръководител майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи 76,2 мм корозирал артилерийски снаряд, без видима маркировка.

Боеприпасът е открит на 29 септември в крайпътна отводнителна шахта между Каспичан и село Енево, съобщиха от Министерство на отбраната.

Министерство на отбраната

Унищожаването е извършено на учебен център „Дивдядово“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.