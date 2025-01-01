Един случай на коремен тиф е установен при 33-годишна жена, която е постъпила за лечение в Инфекциозното отделение на "Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен" АД, каза за БТА д-р Борянка Илчева, началник отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Шумен.

Тя добави, че жената е била приета с много висока температура на 26 август. По думите на д-р Илчева, е изолирана Salmonella Typhi от хемокултура и фекална проба. Пробите са изпратени в референтна лаборатория в Центъра по заразни и паразитни болести. Жената е лекувана по адекватен начин. Изписана е. Всички мерки спрямо контактните лица са взети, те са изследвани и не е установен източникът на заболяването, каза още д-р Илчева. Изследван е кладенец, но не е открит източник, допълни тя и поясни, че няма втори случай на коремен тиф в област Шумен.

На въпрос на репортер на БТА как трябва да се процедира при съмнения за заболяването, д-р Илчева отговори, че е нужно хората да се обърнат към специалист. "Трябва да има доказан микробиологичен резултат, който може да бъде установен в лаборатория", каза тя.

Седем новооткрити случая на туберкулоза има в област Шумен от началото на 2025 г. до 10 септември, съобщиха от РЗИ - Шумен. Установени са четирима мъже и три жени със заболяването. Регистрираните са на възраст от 14 г. до 57 г. в общините Шумен, Венец, Каспичан и Никола Козлево.