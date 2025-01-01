В Пловдив днес започна дългоочакваният ремонт на ул. „Генерал Колев“ в район „Западен“ - една от най-важните вътрешноквартални улици, съобщиха на Фейсбук страницата на районната администрация.

Съобщение за предстоящото затваряне на улицата е разлепено от преди няколко дни по вратите на жилищните блокове и сгради. В него се призовават живущите да премахнат паркираните по улицата автомобили. Създадена е временна организация на движението, като еднопосочните пресечки на ул. „Генерал Колев“ са с двупосочно движение.

Това е първата основна реконструкция на улицата от 70 години. Ремонтните дейности започват първо в два участъка - единият откъм „Пещерско шосе“ и вторият - до училище „Елин Пелин“, поради дейности по ВиК мрежата, съобщават от районната администрация.

Проектът предвижда полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари и паркоместа, ново осветление, подмяна на водопровод и канализация съвместно с „ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е „Парсек груп“ ЕООД. Възложител на проекта, който е на стойност 1,85 млн. лева, е Община Пловдив. Обявеният срок на завършване на реконструкцията е до 23 декември 2025 г.

Проектът за реконструкцията бе одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството през април миналата година. Тогава на община Пловдив бяха отпуснати средства за реконструкция на кино „Космос“ (4 млн. лв.) и улица „Генерал Колев“ (1,5 млн. лв.). През август 2024 година Община Пловдив обяви обществени поръчки за реконструкция на улиците "Славянска" и "Генерал Колев" на обща стойност 5,8 млн. лв.