Спипаха мъже, ловили незаконно риба в река Дунав, съобщиха от полицията.

На 8 декември е проведена специализирана операция по линия на опазване на природните ресурси и противодействие на бракониерството по поречието на реката.

В хода на акцията униформените и служители на ИАРА са извършили проверки на няколко рискови участъка. В лодка в района на лодкостоянка на плажа на брега на река Дунав в Никопол, са установени двама мъже - 40-годишен и 31-годишен.

Те транспортирали прясно уловена риба, без необходимите документи и разрешителни. Иззети са 36 килограма риба - шест шарана, една платика и две бели риби, за която се предполага, че е уловена чрез забранени средства.

В лодката са намерени акумулаторна батерия, два проводника с обща дължина 30 метра и оловни тежести в единия край, електрически уред, кеп с прикрепен към него ел. проводник.

На местопроизшествието е извършен оглед. Иззетите риби се намират на съхранение в помещение на БАБХ. Лодката и монтираният на нея извънбордов двигател се съхраняват в склад на ИАРА, а останалите вещи са иззети като веществени доказателства и се намират в Районно управление-Никопол.

Двамата мъже са задържани и по случая се води разследване.