Движението по пътя I-3 Плевен-Полско Косово - в района на Козар Белене се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова съобщи, че на пътния участък е катастрофирал тежкотоварен камион.

Шофьорът е с леки наранявания. Необходимо е тирът да бъде преместен от пътното платно, заради което е въведено двупосочно движение в едната лента.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.