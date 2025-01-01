21-годишна жена от Перник беше разкрита като извършител на опит за измама в магазин за детски дрехи, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 10:00 ч., когато продавач-консултант подал сигнал във Второ районно управление.

Младата клиентка платила покупка със 100-левова банкнота и трябвало да получи 65 лева ресто. Продавачът ѝ върнал три банкноти по 20 лв., но жената настояла, че е получила само две. В резултат служителят ѝ дал още една 20-левова банкнота.

След подадения сигнал полицията установила, че клиентката умишлено е прибрала едната банкнота в чантата си, за да заблуди служителя. Тя била открита бързо, признала за деянието и върнала неправомерно получените 20 лева.

Материалите по случая са докладвани на Районна прокуратура – Перник.