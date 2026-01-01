Мъж нападна с нож кучето на съседката си в Хасково, съобщиха от полицията.

На 17 февруари е подаден сигнал, че мъж, живеещ на улица „Антим“, е нападнал с нож кучето на съседката си.

Синът на жената отвел кучето порода „алабай“ във ветеринарната клиника. Но кървави следи водели към съседния апартамент, където живеел мъж на 47 г.

Той бил във видимо нетрезво състояние и с наранявания по ръцете и главата, вследствие от ухапвания от кучето. Мъжът е признал, че пробол кучето с нож, тъй като от доста време лаело и го дразнело.

Оказана му е медицинска помощ, но поради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ-Пловдив - без опасност за живота. За живота на кучето също няма опасност, настанено е в ветеринарна клиника в Димитровград.

Ножа е иззет и се води разследване.