45-годишен шофьор блъсна 94-годишен мъж в Севлиево, съобщиха от полицията.

На 24 ноември е подаден сигнал от медицинско лице, че в Спешния център е постъпил мъж с данни за средна телесна повреда, причинена при произшествие на пешеходна пътека.

Възрастният мъж е ударен в района на ул. „Стара планина“. Водачът е транспортирал пострадалия до болницата - без опасност за живота.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води разследване.