Иззеха незаконни старинни предмети в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 11 ноември е извършена проверка в частен дом, разположен на поморийската улица "Манастирска»", обитаван от 77-годишен мъж, като намерили три класьора и плик с 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.

Монетите са иззети и предадени за експертиза, а помориецът е задържан. При друг случай - на 11 ноември е извършена проверка в частен дом в село Просеник, обитаван от 62 годишен мъж.

Намерени са ятаган с кости на дръжката и кания, пет монети с различна форма, цвят и диаметър, пръстен с монограм, три сечива с различна големина, фрагмент от керамика, голям глинен съд тип "питос", малък глинен съд тип "питос", основа на каменна колона с неправилна форма и воденичен камък с кръгла форма.