Около 22:50 часа на 18 септември в Районното управление в Гоце Делчев е подаден сигнал за скандал и физическа саморазправа на ул. „Стара планина“ в града.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че сбиването е между 23-годишен мъж от село Буково и 47-годишен жител на Гоце Делчев.

В резултат на инцидента по-възрастният мъж е пострадал с оток в областта на едното око, а 23-годишният е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.