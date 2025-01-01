Изборите в община Пазарджик, където избират нов общински съвет, протичат относително спокойно. В село Огняново обаче се е стигнало до напрежение. Там граждани са задържали два автомобила на предполагаеми купувачи на гласове, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

До избори в Пазарджик се стигна, след като резултатът от редовния вот през 2023 г. беше касиран. В изборната надпревара участват 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции. Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия към 11:00 часа едва 8,07% са хората, които са упражнили правото си на глас.

Полицията изяснява сигнал, свързан с евентуално изборно нарушение в пазарджишкото село Огняново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов пред БТА.

Той е уточнил, че на телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите са "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите е избягал.

Извършва се претърсване на автомобилите и личен обиск на три лица, пътували в тях. На място са екипи на Областната дирекция, Районното управление в Пазарджик и жандармерията. От ОДМВР Пазраджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения.