🇸🇻 Imágenes del CECOT: Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, allí están encarcelados los más peligrosos delincuentes de Centroamérica.pic.twitter.com/9x4d2Szvwt — Informe Orwell (@InformeOrwell) December 9, 2023

La gente que se indigna tanto con las cárceles de El Salvador, sabrá que las condiciones sanitarias de las cárceles de Chile son 15 veces peores?

El CECOT es un resort comparado con la Penitenciaria de Santiago xd pic.twitter.com/lenfOCZzbi — Martín Campos S. (@MartinC070) November 15, 2024

It would be grand if your team could work a deal to transfer all TdA and Haitian gangs via direct deportation to where they belong - El Salvador Cecot Prison!https://t.co/klDEZhettI pic.twitter.com/JjDHgMmGOS — DD (@Dedicata) November 19, 2024

#Cecot is the name of the place where all the criminals and terrorists are sent in #ElSalvador



Let’s get the facts straight pic.twitter.com/8rRBDgPOOH — Wendy Clavijo (@wendykclavijo) July 19, 2024

CNN got rare, exclusive access inside El Salvador's Cecot prison, where some of the country's most notorious gang members are held. David Culver tours the controversial high-security facility with prison officials, capturing firsthand accounts from inmates https://t.co/haOFa7um37 pic.twitter.com/CxJwvJB6ci — CNN (@CNN) November 14, 2024

Под палещото слънце на Ел Салвадор се издига масивна структура, наподобяваща крепост, която се откроява сред заобикалящата природа. В тези стени се крият хиляди мъже, някога смятани за недосегаеми — масови убийци, гангстери и наркодилъри- „най-лошите от най-лошите.“ Това е Чекот — Центърът за задържане на тероризма в Ел Салвадор, символ на строгата политика на президентаЗатворниците тук са лишени от всякаква индивидуалност. Облечени в прости бели тениски и шорти, с обръснати глави и тела покрити с татуировки на банди, те са изолирани от света. Чекот, открит през януари 2023 г., се превърна в емблема на управлението на Букеле, което преобрази Ел Салвадор от „столица на убийствата“ в една от най-безопасните страни в региона. Въпреки това, методите му предизвикват критики от правозащитници, които смятат, че условията в затвораКилиите са лишени от удобства — метални легла без матраци, отворени тоалетни и пластмасови кофи за миене. Храната е оскъдна и еднообразна.„Закуската е боб, сирене или смес от ориз и боб“, обясни директорът на Чекот, Белармино Гарсия. Обядът и вечерята са подобни, а. Затворниците прекарват 23 часа и половина на ден в килиите си, а останалото време е за кратки упражнения или групово четене на Библията.Няма книги, писма от дома или други занимания.а въоръжени пазачи осигуряват постоянен надзор.„Това, което имаме тук, са най-лошите от най-лошите“, каза директорът Гарсия. Политиката на затвора е ясна — никакви отстъпки. Затворниците от враждуващи банди като MS-13 и Barrio 18 са принудени да съжителстват в една и съща килия. Наказанието за сбиване е тежко -в тясна, изолирана стая без мебели.Чекот е защитен като крепост. Около затвора има няколко електрифицирани огради и наблюдателни кули. Над 1000 въоръжени служители, включително полицаи и войници, са на разположение за предотвратяване на бягства или бунтове. Затворът е построен в изолиран селски район, далеч от населени места, а достъпът е възможен само през строго охранявани контролни пунктове.Съоръжението, изградено само за седем месеца, може да побере до, но в момента се предполага, че в него се намират между 10 000 и 20 000 души.Репресиите на Букеле започнаха през март 2022 г. с извънредно положение, довело до ареста на надПрезидентът признава, че сред задържаните е имало невинни, като 7 000 от тях вече са освободени.„Това е цената на преобразяването на една нация, която беше в плен на банди и корупция,“ казва той. „Единственият начин да превърнем столицата на убийствата в най-безопасната страна в Западното полукълбо е да арестуваме убийците … нямаме смъртно наказание, така че трябва да ги затворим всички.“През 2016 г. в Ел Салвадор се е извършвало средно по. Днес броят на убийствата е драстично намалял, като през първите девет месеца на тази година са регистрирани само 104 убийства, една трета от които са свързани със семейно насилие. Това бележи значителен напредък в обществената безопасност, но цената е висока.Правозащитници критикуват суровия режим и липсата на справедливост за задържаните. Въпреки това, много граждани подкрепят мерките на Букеле, като ги виждат като необходима жертва за постигане на траен мир. „Тази страна беше заложник на банди в продължение на десетилетия. Сега хората могат да живеят спокойно,“ каза един от поддръжниците му.Чекот е повече от затвор — той е символ на войната срещу престъпността, която промени облика на Ел Салвадор. Но дали тази трансформация ще издържи изпитанието на времето, остава неясно.