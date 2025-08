Вулканът Крашенинников в източната част на Русия – полуостров Камчатка – изригна за първи път от 600 години насам, съобщи руската служба за извънредни ситуации. Събитието настъпва само дни след едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в региона, предаде АФП.

„Това е първото исторически потвърдено изригване на вулкана за последните 600 години“, заяви на Олга Гирина, ръководител на екипа за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка.

Пепелният облак е достигнал височина от приблизително 6 000 метра, посочи Министерството на извънредните ситуации на Камчатка в съобщение в Telegram. Облакът се движи на изток към Тихия океан, без да застрашава населени места. Няма регистрирано падане на пепел в обитаеми райони.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG