Филипински военен хеликоптер, изпратен да подпомогне спасителните операции след тайфуна "Калмаеги", се разби в северната част на остров Минданао, съобщи регионалният команден център, без да разкрива дали има оцелели, предаде АФП.

Вертолетът Super Huey се разби по пътя към крайбрежния град Бутуан, съобщи командването на Източен Минданао, добавяйки, че са в ход операции по търсене и спасяване.

 

 

Вчера филипинските власти наредиха на десетки хиляди хора да се евакуират на по-безопасни места и забраниха на рибарите да излизат в открито море в източните централни части на страната заради приближаващия тайфун.

На повече от 70 000 души в крайбрежните градове Гуиуан, Мерседес и Салседо беше наредено да се преместят в евакуационни центрове или в сгради, сертифицирани като достатъчно здрави, за да издържат на силата на бурята. Жителите на крайбрежните райони бяха предупредени за вълни с височина до 3 метра.

