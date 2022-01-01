Турски изтребители са нарушили въздушното пространство на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".



Според информацията четири изтребителя Ф-16 на турските военно-въздушни сили да навлезли в гръцкото въздушно пространство в 13:05 ч. над малкия остров Инусес в близост до остров Хиос.



В 14:41 ч. над друг малък остров в Егейско море - Ро, ниско са прелетели други два изтребителя.