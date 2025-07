Пожарната служба на Лос Анджелис се e отзовала на сигнал в квартал Уилмингтън, след като тунел е рухнал, затрупвайки 31 души, предаде CBS.

Строителните работници в подземния тунел са били спасени около час след инцидента, съобщи Джанис Хан, областен супервайзър на Лос Анджелис, представляваща района.

Никой от 31-те работници не е получил видими наранявания, уточниха от пожарната служба на Лос Анджелис (LAFD). Огнеборците заявиха, че работниците са се измъкнали, като са се изкачили по купчина пръст с височина около 3,5 до 4,5 метра.

video via @ABC7 @abc7chriscristi of workers trapped in a tunnel collapse here in los angeles: stream - https://t.co/qZqbvIQSwI pic.twitter.com/5Hhc4BIuGu