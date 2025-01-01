/ iStock/Getty Images

Проливни дъждове от тайфун днес обхванаха японска островна група, южно от Токио, а правителството призова жителите да следят за свлачища и наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Новинарската агенция Киодо съобщи, че са регистрирани рекордни валежи над части от архипелага Идзу, разположен на 280 км южно от японската столица.

Стотици хора намериха убежище в евакуационни центрове.

Мъж загина, след като беше пометен от вълните, докато ловял риба в Ойсо, префектура Канагава на най-големия японски остров Хоншу.

По темата

Валерия Динкова/БТА
Свят