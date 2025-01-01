Проливни дъждове от тайфун днес обхванаха японска островна група, южно от Токио, а правителството призова жителите да следят за свлачища и наводнения, предаде Асошиейтед прес.
Новинарската агенция Киодо съобщи, че са регистрирани рекордни валежи над части от архипелага Идзу, разположен на 280 км южно от японската столица.
Typhoon Halong made landfall in Hachijojima, Tokyo, Japan, and is currently affecting Japan's Izu Islands.
Стотици хора намериха убежище в евакуационни центрове.
Typhoon Halong slammed into Japan's Izu Islands on Thursday, unleashing powerful winds and torrential rain.
The Japan Meteorological Agency had warned residents to evacuate ahead of the storm, cautioning of winds strong enough to destroy…
Мъж загина, след като беше пометен от вълните, докато ловял риба в Ойсо, префектура Канагава на най-големия японски остров Хоншу.