Учител в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Amokalarm in Essen – Schüler sticht auf Lehrerin ein https://t.co/pFfBTe6fK0 pic.twitter.com/ICtWzuRtjZ— WELT (@welt) September 5, 2025
Полицията съобщи в "Екс", че провежда операция по издирване на нападателя, след като той е избягал от местопрестъплението. Според в. "Билд" нападателят е бил ученик.
Schul-Amok in Essen!— Ruth J. 🇩🇪 (@ruth_jce) September 5, 2025
Messer-Angreifer (18) niedergeschossen
Kosovare stach auf Lehrerin ein pic.twitter.com/flnwADia9A
В хода на издирвателната операция предполагаемият нападател е бил прострелян от полицията и сега му се оказва медицинска помощ, поясни полицията, цитирана от световните агенции.