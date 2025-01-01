Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев очаква средствата по второто плащане по Националния план за възстановявае и устойчивост (НПВУ) да бъдат налични до средата на октомври. Това той съобщи той по време на днешния парламентарен блитцконтрол и в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на "БСП - Обединена левица".

В момента тече обработка на искането, като вицепремиерът Дончев очаква процедурата да приключи на 15 септември, имайки уверението на ЕК, по думите му, че България е изпълнила ангажиментите си по второто плащане.

Дончев: Можем да получим второ плащане по НПВУ до края на годината

Той припомни, че ревизираното искане за второ плащане за над 650 млн. евро беше изпратено през юли, какъвто беше поетият ангажимент и след постигнатото съгласие с ЕК за промяна на НПВУ.

Относно трето плащане, вицепремиерът обяви, че плановете са искането към ЕК за транша от над 1,6 млрд. евро да бъде изпратено преди края на септември, така че средствата да са налични до края на годината.

Томислав Дончев припомни, че има принципно съгласие с ЕК за намаляване и прегрупиране на плащанията по НПВУ от първоначалния вариант от общо 9, така че през 2026 година България да получи останалите средства по плана в рамките на две плащания.