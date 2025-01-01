Личният акаунт на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето в социалната мрежа „Екс“ беше хакнат, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АНСА.
Министерството потвърди хакерската атака, след като в профила на Крозето се появиха публикации с искане за дарения в криптовалута – за „погребението на дизайнера Джорджо Армани“ и за „жертвите в Газа“.
I post incriminati sarebbero stati più volte cancellati.— kiara5️⃣✊🏻💫💫💫💫💫 (@kiara86769608) September 5, 2025
Operazioni rivelatesi vane, visto che puntualmente vengono ripubblicati sul profilo del ministro della Difesa. Una falla della sicurezza non da poco.https://t.co/PkOBRBYaBX pic.twitter.com/hQzsiFoWwD
Акаунтът беше възстановен днес.
„Вчера хакнаха моя акаунт в ‘Екс’“, написа министърът в пост, който впоследствие беше изтрит.
Крозето уточни, че хакерите са поели контрол над акаунта, докато той го е използвал.