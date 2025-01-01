Гуидо Крозето
Гуидо Крозето / БТА

Личният акаунт на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето в социалната мрежа „Екс“ беше хакнат, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АНСА.

Министерството потвърди хакерската атака, след като в профила на Крозето се появиха публикации с искане за дарения в криптовалута – за „погребението на дизайнера Джорджо Армани“ и за „жертвите в Газа“.

 

 

Акаунтът беше възстановен днес.

„Вчера хакнаха моя акаунт в ‘Екс’“, написа министърът в пост, който впоследствие беше изтрит.

Крозето уточни, че хакерите са поели контрол над акаунта, докато той го е използвал.

