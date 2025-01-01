Бившата вицепрезидентка на Коста Рика и кандидат за генерален секретар на ООН Ребека Гринспан каза, че ако равенството възтържествува над дискриминацията, следващият генерален секретар ще е жена, предаде Ройтерс.

Процедурата по избиране на нов генерален секретар на ООН започна миналата седмица, като на държавите членки бе предоставена възможността да номинират кандидати, които да поемат поста от Антонио Гутериш на 1 януари 2027 г.

Въпреки 80-годишната история на ООН като организация за мир и сътрудничество, постът генерален секретар досега не е бил заеман от жена - факт, който според Гринспан няма обяснение, като се вземе предвид колко много жени имат качествата и квалификацията за тази позиция.

Засилват се призивите жена да бъде следващият генерален секретар на ООН, като най-вероятно това ще бъде представител на Латинска Америка, тъй като приемствеността на поста обичайно следва ротационен принцип между континентите, като сега е ред на Латинска Америка и Карибите.