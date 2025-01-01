В интервю за Netflix, излъчено посмъртно, легендарната приматоложка Джейн Гудол, която почина миналата седмица на 91 години, заяви, че с удоволствие би изпратила Доналд Тръмп, Илон Мъск, Владимир Путин, Си Цзинпин и Бенямин Нетаняху извън планетата с ракета на SpaceX.

Клиповете от шоуто „Famous Last Words“ станаха вирусни в интернет с десетки милиони гледания, предизвиквайки както похвали, така и критики към Гудол, а дори породи дебат дали кадрите са истински или генерирани чрез изкуствен интелект. Netflix уточни, че интервюто е заснето през март с разбирането, че ще бъде публикувано след смъртта ѝ.

Водещият Брад Фалчук я пита: „Има ли хора, които не харесвате?“, а Гудол започва разговора с глътка уиски — нейният ритуал преди интервю, за да поддържа гласа си мек.

„Разбира се, има хора, които не харесвам, и бих искала да ги сложа на един от космическите кораби на Мъск и да ги изпратя на планетата, която той е убеден, че ще открие“, отговори тя.

Мъск, най-богатият човек в света, се стреми да колонизира Марс и да превърне човечеството в „многопланетарен вид“. Гудол заяви, че Мъск би бил „домакинът“ и продължи:

„Заедно с Мъск ще са Тръмп и някои от истинските му поддръжници, след това бих сложила Путин, президент Си — със сигурност и Нетаняху и неговото крайнодясно правителство. Всички на този космически кораб и да ги изпратим в космоса.“

Разговорът след това се насочи към агресията при шимпанзетата и приликата им с „алфа“ мъжете, Гудол обясни, че при шимпанзетата има два типа алфа: тези, които разчитат на груба сила и бързо се изтощават, и тези, които изграждат съюзи и издържат по-дълго.

Нейните изследвания я убедили, че агресията е присъща както за шимпанзетата, така и за хората, които споделят почти 99% от тяхното ДНК. „Но наистина вярвам, че повечето хора са добри“, добави тя.

Гудол завърши интервюто с послание на надежда — и предупреждение към тези, които биха навредили на „Майката Природа“:

„Ако искате да спасите това, което все още е красиво на този свят, ако искате да спасите планетата за бъдещите поколения, за вашите внуци и техните внуци, мислете за действията, които предприемате всеки ден.“

Тя добави, че вярва в живота след смъртта и че „съзнанието оцелява“.

„Не мога да ви кажа какво ще откриете, когато напуснете планетата Земя, но искам да знаете, че животът ви на Земята ще направи разлика в живота, който ще намерите след смъртта си.“