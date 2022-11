Чистачите ще станат поредната група работници, които ще стачкуват заради заплащането във Великобритания, съобщи железничарският, морският и транспортният профсъюз (RMT).



От RMT съобщиха, че членовете му, работещи като чистачи в цялата транспортна мрежа, са гласували за провеждането на първата национална стачка.

Според него над 1000 чистачи имат право да стачкуват, предаде Ройтерс.



Машинистите в 11 британски железопътни оператора стачкуваха днес в продължаващ спор за заплащането, съобщиха от профсъюза ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen).



RMT иска чистачите да получават по 15 паунда (18,14 долара) на час, както и болнични, право на отпуск и по-добри пенсии. Той ще обяви дните на стачката през следващата седмица.



Железопътните работници, медицинските сестри, лекарите и учителите, както и служителите на службите за спешна помощ, пощенските служби и телекомуникациите във Великобритания стачкуват или планират стачки.