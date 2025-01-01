Срещата между американският президент Доналд Тръмп и новоизбрания кмет Зохран Мамдани в петък в Белия дом премина в неочаквано приятелска атмосфера, коментират световните агенции.

По време на предизборната кампания в Ню Йорк Тръмп определи кандидата на демократите като „стопроцентов побъркан комунист“, а Мамдани се обяви за „най-лошия кошмар на Тръмп“, чието управление обяви за авторитарно.

БГНЕС

На срещата си в петък обаче двамата многократно говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия, съобщи Асошиейтед прес.

Пред медиите американският президент заяви, че е бил изненадан от тяхната „страхотна“ среща, и каза за Мамдани, който се определя като демократичен социалист: „Мисля, че той всъщност ще изненада някои консервативни хора“.

Двамата заявиха, че са обсъдили достъпността на жилищата и цените на хранителните стоки и битовите услуги.

БГНЕС

Мамдани успешно използва недоволството от инфлацията, за да бъде избран, точно както направи и Тръмп на президентските избори през 2024 г.

„Ние ще му помагаме, за да позволим мечтите на всеки да се сбъднат, като имаме силен и много безопасен Ню Йорк“, заяви Тръмп в Овалния кабинет с Мамдани до себе си.

„Това, което аз наистина оценявам у президента, е, че срещата, която проведохме, беше фокусирана не на точките на несъгласие, които са много, а беше фокусирана на споделената цел, която имаме в службата на нюйоркчани“, каза от своя страна Мамдани.

На няколко пъти Тръмп дори защити Мамдани, когато му бяха поставени трудни въпроси от репортери. Когато журналист попита бъдещия кмет дали стои зад думите си, че Тръмп е фашист, президентът се намеси и каза: „Това е окей. Можеш да кажеш да, окей? Така е по-лесно. По-лесно, отколкото да се обяснява. Аз нямам нищо против.“

БГНЕС

Мамдани, който ще встъпи в длъжност през януари, каза, че е поискал среща с Тръмп, за да говорят за начини да направят живота в Ню Йорк по-достъпен.

Тръмп, който по-рано заплаши, че ще съкрати федералното финансиране за Ню Йорк, ако с Мамдани не намерят общ език, каза след срещата: „Не искаме това да се случва. Аз не смятам, че това ще се случи“.

Асошиейтед прес коментира, че срещата с Мамдани е шанс за Тръмп да говори за достъпността на стоките и услугите в момент, в който е под натиск да демонстрира, че е загрижен за притесненията на избирателите от високата цена на издръжката на живота.

„Някои от неговите идеи са всъщност същите идеи, които имам аз“, каза президентът за Мамдани по въпроса за инфлацията.

Запитан дали би се чувствал удобно да живее в град под управлението на Мамдани, Тръмп каза „Наистина бих, особено след срещата“.