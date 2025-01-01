Изправени пред суши и по-остра конкуренция, гръцките оризопроизводители намериха нов начин да печелят пари от продукцията си като продават евтиния и натрошен ориз на сватбари под формата на сватбени конфети, вместо да го изхвърлят или използват за храна на животни, пише Ройтерс.

Традицията да се хвърля ориз върху младоженците се е превърнала в разточителен проблем в средиземноморската страна, казват фермери, които изчисляват, че по този начин всяка година близо 200 тона годен за консумация ориз се губи.

iStock

Гърция е третият по големина производител на ориз в ЕС, като изнася по-голямата част от годишното си производство от 250 000 тона. Но секторът се бори с ожесточена конкуренция от евтиния внос от Южна Азия и скорошните суши в земеделските райони на Гърция.

„Изправени сме пред много трудности, разходите скочиха рязко, подложени сме на голям натиск“, посочи 34-годишният фермер Василис Мациунис, който подкрепя инициативата.

Всяка година в Гърция се провеждат десетки хиляди религиозни и граждански сватби, а много чуждестранни двойки избират живописните острови Санторини или Миконос за брачен фон.

iStock

Натрошеният ориз – повреден по време на прибиране на реколтата или преработката – представлява приблизително 9% от износа на ориз на Гърция и насочването му към сватби би могло да помогне за стимулиране на сектора.

„Някои хора ще продължат да хвърлят годен за консумация ориз“, каза Янис Гогос, ръководител на продажбите в основния кооператив в град Кулакия. „Но по този начин можем да намалим разхищението.“