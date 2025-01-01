Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания, предаде Франс прес. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.

Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък. Това затруднява справянето с пожарите, които унищожиха над 1000 хектара земя. В местността Тасарте Лас Палмас де Гран Канария е регистрира най-високата максимална температура за сезона от 43,6°C. За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари.

Испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА, съобщава, че един от многобройните пожари, обхванали Испания, е достигнал Лас Медулас - район в северната част на страната, каталогизиран от ЮНЕСКО като обект на световното културно наследство.

Пожарът в района на Лас Медулас, намиращ се в автономна област Кастилия и Леон, започна в близост до град Йерес, принуждавайки близо 800 жители на няколко общини да напуснат домовете си. Пориви на вятъра до 50 км/час, високи температури и ниска влажност разпалиха отново пожара край Йерес, който веднъж вече беше потушен с въздушни и наземни ресурси и персонал от Военната аварийна служба.

В региона бушуват множество пожари, като поне три от тях заплашват градски центрове и големите залесени площи. В град Самора най-малко 350 жители са били евакуирани поради пожари в няколко съседни общини, което наложи затварянето на местни пътища.

В автономната област Навара пожарникарите се опитват да овладеят огнената стихия в местна борова гора край град Каркастийо.

БТА

Един от най-сериозните пожари е възникнал в галисийския град Чандреха де Кейха, където се предприемат всички възможни мерки за предотвратяване на разпространението на огъня към Сера до Инвернадойро, като вече са засегнали 800 хектара, предимно ниска растителност.

Премиерът на регионалното правителство на Галисия Алфонсо Руеда припомни, че при повечето от горските пожар, човешкият фактор е този, който ги причинява, и призова за отговорност и отчетност. Руеда отбеляза, че високите температури затрудняват гасенето на пожари и благоприятстват нови огнища.

От испанската Гражданска защита напомнят, че при тези условия трябва да се избягва изхвърлянето на цигари, боклук, по-специално стъклени бутилки, които усилват слънчевите лъчи, и че трябва да се къмпингува само в разрешени зони.

Испания преживява осмия си ден на задушаваща гореща вълна, която се очаква да продължи до четвъртък и да държи голяма част от страната в състояние на повишена тревога.