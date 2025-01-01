Земетресение с магнитуд от 5.7 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Анталия, Турция. Това показват данните от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 14 km E of #Antalya (#Turkey) || 3 min ago (local time 13:21:32). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/AJymco5tLg — EMSC (@LastQuake) December 8, 2025

Епицентърът му е на 8 км североизточно от Анталия. Земетресението е регистрирано в 12:21 часа българско време.

По-късно Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи за трус с магнитуд 5,1 в Анталия, разлюлявайки крайбрежни райони както в Турция, така и в Гърция.

Турската Агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) регистрира труса с магнитуд 4,9, докато обсерваторията Кандили в Истанбул измери 5,2.

Според USGS магнитудът е 5,1, а епицентърът е бил в морето, на около 25 километра от Анталия. Земетресението е станало в 13:21 ч. местно време. Няма съобщения за непосредствени щети или жертви.

По-рано същия ден, в 03:31 ч. местно време, беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,3 в района Коняалти. Местни експерти казаха пред турските медии, че двата труса не са свързани, въпреки че са се случили на няколко часа разлика.

Геологът Осман Бекташ посочи, че Анталия е заобиколена от активни разломни системи, способни да предизвикат земетресения с магнитуд над 6.

Той посочи Кипърския дъгов разлом – основна, активна тектонска граница в източното Средиземноморие, където Африканската плоча се плъзга на север под Евразийската плоча, като ключов сеизмичен източник, и отбеляза, че по-късният трус не е бил вторично земетресение.

Геологът Окан Тюйсюз също заяви, че трусовете са независими и добави, че компресионните земетресения от този тип се случват периодично в залива на Анталия.

„Регионът има история на разрушителни земетресения и цунами“, каза той. „Земетресение с магнитуд 7 тук може да причини сериозни щети и да предизвика цунами. Следтрусова активност до магнитуд 4 остава възможна“.

Две земетресения през февруари 2023 г. в югоизточната част на страната убиха поне 53 000 души и опустошиха Антакия, мястото на древния град Антиохия.