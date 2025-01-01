Би било "абсурдно" Италия да не продължи напред и да не увеличи предоставянето на военна и гражданска помощ за Украйна, заяви днес италианският министър на отбраната Гуидо Крозето след среща в Берлин с колегите си от Германия, Великобритания, Франция и Полша, предаде Ройтерс.

Крозето заяви, че е одобрил изпращането на 12-и италиански пакет от помощи за Киев. Той също така подчерта, че Италия ще помогне на Украйна с енергийните доставки през зимните месеци, като изпрати там електрически генератори.