На пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатите ще гласуват два отделни вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те са по две резолюции на две противоположни политически групи - крайната десница и крайната левица в лицето на "Патриоти за Европа" и "Левицата". Очакванията са те да не съберат необходимото мнозинство от 2/3, което са 480 гласа.

Дебатите за двете идеи са планирани да се проведат съвместно, а гласуванията — поотделно в пленарната сесия.

Формалният праг за внасяне на вот на недоверие в Европейския парламент е подписите на 72 членове (една десета от общия брой) — и в двата случая този брой е покрит.

Критики и похвали към Урсула фон дер Лайен по време на дебатите около внесените срещу нея два вота на недоверие

Говорител на групата "Европа на суверенните нации" каза, че едводепутатите ѝ ще подкрепят вота, внесен от "Патриоти за Европа" и ще се въздържат при гласуването на вота на Левицата. "Европейски консерватори и реформисти" уточни, че още няма общо решение за гласуването, но изрази очакване някои от депутатите също да подкрепят вота.

Според оповестените мотиви на "Патриоти за Европа" по време на дебата в понеделник Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен са отслабили ЕС, проявили са недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предали са европейските фермери, а в работата им липсва прозрачност.

От "Левицата" пък я обвиниха в подпомагане на геноцида в Газа, отказ за прекратяване на търговските връзки с Израел и на налагане на оръжейно ембарго.

Тези два вота отразяват растящото напрежение в Европейския парламент спрямо управленския стил на фон дер Лайен, към алтернативни визии за зелена политика, миграция и търговия, отбелязва NOVA.

Очаква се, че центристките групи - Европейска народна партия, Прогресивният алианс на социалистите и демократите и "Обнови Европа" отново ще гласуват срещу вота на недоверие и ще осигурят необходимото мнозинство за оцеляването ѝ.

Фон дер Лайен вече оцеля при подобен опит за вот на недоверие през юли. Тогава дебатът даде възможност на привърженици от проевропейския лагер да изразят собствени критики. Левицата и центърът обвиняват Комисията в отслабване на екологичното законодателство и „размиване на линиите“ с крайната десница.