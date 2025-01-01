До ареста на трима членове на престъпна група в София е довело сътрудничеството между на Отдела за борба с наркотиците към гръцкото ФБР и българските власти, след като в контейнер на пристанището в Пирея бяха открити около 560 килограма суров канабис. Това съобщи thetoc.gr.

Арестът на тримата обвиняеми е бил извършен след контролиран пренос на част от наркотиците до София в координация с българските власти, които са подали съответно искане.

Според гръцката полиция на 29 юли е била извършена проверка на контейнери с произход от страни от Северна Америка. Целта е била откриване на наркотици, укрити в легални товари, и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение в Европа.

По време на проверката е открит контейнер, пристигнал на пристанището в Пирея на 17 юли, съдържащ чували с изолационен материал, в които се намирали 810 пакета със суров канабис с общо брутно тегло 559 килограма. Установено е, че товарът е бил транспортиран от Канада, като крайната му дестинация е била фирма в София, пише БНР.

След искане от страна на Поддирекцията за борба с наркотиците е издадена съответна заповед от Апелативния съд в Атина, въз основа на която е извършен контролиран трансфер на част от конфискуваното количество.

Операцията е завършила успешно с ареста на тримата замесени лица у нас в момента, в който са се опитали да извадят наркотиците от полуремарке на камион.

По случая се води разследване.