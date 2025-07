Голямо прекъсване на електрозахранването е обхванала обширни райони в Чехия, съобщи операторът на мрежата. Аварията е довела до сериозни нарушения в трафика и временно спиране на метрото в Прага, предаде АФП.

„В момента можем да потвърдим, че има прекъсване на електрозахранването“, заяви Хана Климова, говорителка на оператора CEPS. „Прекъсването засегна голяма част от Чехия“, добави тя.

Всички три линии на пражкото метро са били спрени за около половин час, съобщи транспортната компания DP на своя уебсайт. Чешките медии информираха за нарушения в движението на градския транспорт и в няколко други региона.

🇨🇿 Massive blackout in the Czechia: parts of the country without electricity



The power outage this afternoon halted trams and metro lines. ATMs stopped, and people were trapped in elevators.



Preliminary reports indicate a substation malfunction in Chodov caused the outage.… pic.twitter.com/bamFx8CljO