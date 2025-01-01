/ istock

Откриха около 200 килограма марихуана за над 3 млн. лева в тайник на товарна композиция на „Капитан Андреево“. Това обявиха на брифинг от ГДБОП и Агенция "Митници". 

Операцията е осъществена на 1 септември на товарна композиция със сръбска регистрация на два влекача и едно ремарке. 

При проверка са открити 194 пакета марихуана. 

Композицията е тръгнала от Испания и е влязла през шенгенските държави. Навлязла е през Румъния, като единият от влекачите е заменен изцяло, за да е със сръбска регистрация. 

Обвиняемият сръбски гражданин е задържан

