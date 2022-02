Немска компания за производство на електронни компоненти с интерес към Пловдив

Община Пловдив и американскатапредставиха своята първа инициатива вТе ще си сътрудничат за внедряването и развиването на STEM програма на Intel “Умения за иновации/Skills for Innovation”, която има за цел въвеждането на иновативни методи на преподаване и учебно съдържание.Съгласно бъдещия проект Община Пловдив безвъзмездно ще използва предоставените уроци по математика, технологии, природо-математически и инженерни науки (STEM) за пилотна програма, която ще започне да се прилага в пловдивски училища.„Благодаря на Intel, че избраха България и Пловдив за този проект. Това е доказателство, че работим вприветства партньорите кметът Здравко Димитров.„Радвам се, че България е първата страна в Европа, която подписва споразумение с Intel зано всъщност по-важното е, че ще получим най-модерно учебно съдържание, което да приложим в българската образователна система.Тази програма ще ни даде огромен шанс през следващите няколко години да изградим цялостна концепция за това как да правим проектно-базирано обучение и как да изграждаме STEM уроци“, коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.По думите му проектът ще даде възможност на учениците максимално да се доближат до живия живот, до икономиката и до това, което ще им се случва извън училище и в кариерата.Програмата съдържа 70 стартови пакета за ученици от 5 до 12 клас като уроците включват усвояване на природните науки чрез изкуствен интелект, машинно обучение, 3D моделиране и създаване на компютърни симулации.Учебното съдържание е създадено в помощ както на учениците, така и на учителите с цел да отговоря на еволюиращите педагогически нужди на преподавателите, които подготвят учениците за професиите на бъдещето. Очаква се по програмата да бъдат обучени близо 500 учители от Пловдив.Директорът на публичен сектор и продажби в образованието в Централна и Източна Европа в Intel Луиджи Песина заяви, че напоследък в образователната сфера се наблюдава дефицит на критично важни умения в младежите и това е причината Intel да разработи „Skills for innovation“.„Програмата е създадена, за да превъзмогне пропуска между учебното съдържание и уменията на учениците. Тя включва както развиване на социални умения и работа в екип, така и специфични умения като програмиране и разбиране на изкуствения интелект“, коментира той.Неговият колега, Томаш Ходаковски, мениджър бизнес развитие в Intel допълни, че е важно наваксването на тези умения да се случва с помощта на технологиите, заради тяхната нарастваща роля в обществото. „Това, което ние открихме в Пловдив е присъствието на много силно лидерство на местно ниво и ясна визия как да се трансформира образованието.Затова направихме и следваща инвестиция в България, за да може учебното съдържание в „Skills for innovation“ да бъде достъпно изцяло на български език“, заяви той. Кратка демонстрация на това как работи програмата на Intel направиха представители на Центърa за творческо обучение, с чието съдействие се реализира проектът в България.По думите на директора на центъра Александър Ангелов до края на 2022 г. се очаквакоито да работят по програмата на български език като 10 от тях ще бъдат в Пловдив. „Това означава, че в Пловдив ще бъде най-голямата концентрация на училища в страната, които работят по тази програма“, заяви той. Участие в събитието взеха още Станислава Димитрова, старши търговски специалист към Посолството на САЩ, зам.-ректорът на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Надя Чернева, директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Иван Стоянов.