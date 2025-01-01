Под канадския остров Ванкувър до границата със САЩ е открит процес, който шокира геолозите: част от океанската кора бавно се разпада и разцепва под Северноамериканската плоча.

Масивна цепнатина и дълбоки пукнатини, регистрирани чрез сеизмични проучвания, предоставят първото директно доказателство, че зоните на субдукция всъщност могат да „умрат“ – не внезапно, а парче по парче, съобщава американското издание Daily Galaxy.

Океанската плоча се пропуква

По време на експедицията CASIE21 през 2021 г. екип, воден от Брандън Шък от Държавния университет на Луизиана, изследва зоната на субдукция Каскадия. Разломът там се простира по западното крайбрежие на Северна Америка от Северна Калифорния до канадския остров Ванкувър. Това е мястото, където неголемите тихоокеански плочи Хуан де Фука и Експлорър се подпъхват под САЩ от северната им част до щата Калифорния. Използвайки сеизмични вълни и 15-километрова мрежа от подводни сензори, учените видяха нещо невиждано досега: масивен, приблизително 75-километров разлом, буквално разкъсващ плочата Експлорър. В някои участъци една част от плочата вече е потънала с 5 километра, а на други места сеизмичната активност е напълно затихнала – знак, че фрагменти от плочата вече са се отделили и не участват в субдукцията.

Проучване, публикувано в Science Advances, потвърждава, че зоните на субдукция не се срутват в единична катастрофална експлозия. Те „умират“ постепенно, парче по парче, образувайки микроплочи, всяка от които създава свой собствен мини-регион на тектонична активност. Това постепенно разрушаване помага да се обяснят мистериозните фрагменти от плочи, открити край бреговете на Баха Калифорния, отдавна смятани за геоложки феномен.

Защо това е важно и какво може да се промени?

Въпреки че това откритие не увеличава веднага риска от земетресения в региона, то може фундаментално да промени моделирането на бъдеща сеизмична активност. Каскадия е една от най-опасните зони на субдукция в света, способна да генерира мегаземетресения и цунами. Разбирането как микроплочите влияят върху преноса на енергия ще помогне за по-точното прогнозиране на потенциални бедствия. В глобален мащаб процесът на разрушаване на плочите буквално преоформя земната кора. Когато се образуват „прозорци на плочите“ – дупки в литосферата, горещият материал от мантията може да се издигне нагоре, предизвиквайки вулканизъм в нови зони.