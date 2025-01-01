На тихо място в подножието на Витоша, сред свежия въздух на Бояна и уюта на природата, отвори врати най-новият клуб от веригата Next Level - Фохар.

В най-новия обект на Next Level градската динамика среща хармонията на планината - място, където всяка тренировка се превръща в грижа за тялото, ума и духа.

Разпростиращ се върху 1100 кв.м. светлина и простор, клубът е проектиран като съвременно уелнес средище, в което тренировката и възстановяването се допълват естествено.

Движение с мисъл за здравето

Фитнес зоната е оборудвана с последно поколение уреди от TechnoGym - символ на иновация, безопасност и ефективност.

Те подпомагат не просто физическата активност, а осъзнатото движение - с прецизен контрол на натоварването и акцент върху функционалната сила и превенцията на травми.

За онези, които търсят по-динамична активност, функционалната зона е създадена така, че да подкрепя естествената биомеханика на тялото и да насърчава стабилност, координация и издръжливост.

Здравословен ритъм за всеки

Програмата от групови занимания в Next Level Фохар е внимателно подбрана, за да отговори на различните нужди и стилове на живот - от интензивни функционални и HIIT класове до възстановителни практики като йога, пилатес и тренировки за мобилност.

Всеки клас е воден от сертифицирани треньори с уелнес мислене - професионалисти, които не просто мотивират, а създават общност на подкрепа и баланс.

Тук движението не е състезание, а начин да се свържеш със себе си и да поддържаш здравето си в дългосрочен план.

Релакс и възстановяване - естествената част от грижата за себе си

След тренировка или натоварен ден, СПА зоната е създадена като убежище за възстановяване и спокойствие.

Сауната и парната баня подпомагат детоксикацията, подобряват кръвообращението и редуцират стреса - защото истинската грижа за здравето включва пълният цикъл на натоварване, почивка и възстановяване.

Клубът е достъпен както с абонамент, така и с MultiSport карта, което го прави удобно пространство за всички - от редовно трениращи до хора, които искат просто да се почувстват по-добре, по-здрави и по-спокойни.

Следвай своето темпо. Намери своя баланс. И живей на следващото ниво - с грижа за тялото, съзнанието и здравето.