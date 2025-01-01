Главоболието е едно от най-честите неразположения, които засягат хора от всички възрасти. То не е заболяване само по себе си, а по-скоро симптом – сигнал от организма, че нещо не е наред. Главоболието може да бъде леко и временно, но също така и силно, продължително или хронично, като в някои случаи сериозно нарушава качеството на живот.

Причините могат да бъдат много и разнообразни. Ето най-честите:

Стрес и напрежение – напрегнато ежедневие, проблеми в работата или личния живот могат да предизвикат т.нар. тензионно главоболие.

– напрегнато ежедневие, проблеми в работата или личния живот могат да предизвикат т.нар. тензионно главоболие. Липса на сън – недоспиването или нередовният сън често водят до болки в главата.

– недоспиването или нередовният сън често водят до болки в главата. Дехидратация – мозъкът е силно чувствителен към липсата на течности.

– мозъкът е силно чувствителен към липсата на течности. Продължително взиране в екран – работа с компютър, телефон или таблет напряга очите и може да доведе до главоболие.

– работа с компютър, телефон или таблет напряга очите и може да доведе до главоболие. Хормонални промени – особено при жените (менструация, бременност, менопауза).

– особено при жените (менструация, бременност, менопауза). Неправилно хранене – прескачане на хранения, прекалено много кофеин или някои видове храни (шоколад, алкохол, храни с консерванти).

– прескачане на хранения, прекалено много кофеин или някои видове храни (шоколад, алкохол, храни с консерванти). Мигрена – специфичен вид главоболие, често съпроводено с гадене, чувствителност към светлина и шум.

– специфичен вид главоболие, често съпроводено с гадене, чувствителност към светлина и шум. Медицински състояния – синузит, високо кръвно налягане, проблеми с шийния гръбнак, инфекции и други.

iStock/Getty Images

Какво да правим, когато ни боли глава?

Почивката и тишината могат да помогнат. Легнете в тъмна и тиха стая, без телевизор и телефон. Масажът на слепоочията или врата също облекчава напрежението.

Пийте вода – дехидратацията често е основната причина за главоболието. Билков чай – лайка, мента или джинджифил имат успокояващо действие.

Понякога кратката разходка на чист въздух също може да помогне.

Ако болката е силна, можете да вземете обезболяващо, но с внимание и не прекалено често. Но ако главоболието е често, силно или различно от обичайното, потърсете консултация с лекар

Можем ли да предотвратим главоболието?

Да, в много случаи главоболието може да бъде предотвратено чрез здравословен начин на живот:

Пийте достатъчно вода през деня

Спете поне 7-8 часа

Избягвайте прекален стрес и се научете да релаксирате

Правете редовна физическа активност

Ограничете времето пред екрани

Хранете се редовно и балансирано

Следете кръвното си налягане и други здравословни показатели

Главоболието е сигнал, не го игнорирайте. Най-доброто лечение е превенцията, съветват лекарите.