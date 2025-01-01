За трета поредна година токсични синьо-зелени водорасли, приличащи на грах и с миризма на развалени яйца, покриват голяма част от Лох Ней – най-голямото езеро в Обединеното кралство.

Това лято обаче замърсяването е по-тежко от всякога, информира АФП. Местни жители твърдят, че плътният зелен слой, видим дори от космоса, е достигнал невиждани досега мащаби.

Токсично водорасло отрови най-голямото сладководно езеро във Великобритания

„Езерото умира“, казва Мери О’Хейгън, любителка на плуването в открити води, пред АФП в селището Балироунан на западния бряг. По крайбрежните камъни, покрити със зелен налеп, дори патиците се борят да се придвижат.

Според експерти разрастването на водораслите е подхранвано от индустриално, земеделско и битово замърсяване, както и от климатичните промени. Това вече е ударило тежко риболова и водните спортове и поражда сериозни опасения за безопасността на питейната вода.

Getty Images

По протежение на 125-километровия бряг на Лох Ней са поставени предупредителни табели, забраняващи къпането. Сред тях е и Балироунан, на 54 километра западно от столицата на Северна Ирландия Белфаст.

За част от замърсяването се обвиняват хранителните вещества, постъпващи в езерото от торове и животинска тор, отмивани от фермите, снабдяващи големи компании като преработвателя на пилешко месо Moy Park. Подозрения има и за изтичане на непречистени канални води и отпадъци от септични ями.

От Moy Park отричат да замърсяват езерото и подчертават, че птицевъдният сектор е „строго регулиран със строги лимити за качеството на отпадъчните води“ на всички местни обекти. Според говорител на компанията разрастването на водораслите е „сложен проблем, който не може да бъде сведен до една-единствена индустрия“.