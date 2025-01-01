Григор Димитров и актрисата Ейса Гонсалес отново привлякоха вниманието на феновете с общи снимки от екзотична ваканция. Българският тенисист сподели в Instagram романтичен момент от почивката им в Коста Рика, където двамата изглеждат повече от щастливи и влюбени.

Григор Димитров: Знам какво е да започнеш от нулата – искам да помогна на децата

Снимките излъчват спокойствие и близост, а феновете не пропуснаха да отбележат колко хармонична двойка са те.

След края на сезона Димитров реши да се отдаде на заслужена почивка. Той приключи състезателната година след отказване от „Мастърс“-а в Париж заради контузия в гръдния мускул — травма, която прекрати и участието му на „Уимбълдън“. Сега българинът използва времето, за да се възстанови и да прекара повече моменти извън корта.

Романтичната му връзка с Гонсалес стана публична през април. Мексиканската красавица беше забелязана в ложата по време на един от мачовете на Григор в Мадрид, а малко след това двамата бяха заснети хванати за ръце на разходка.

Сега, изглежда, любовта между тях продължава да се развива под жаркото слънце на Коста Рика, докато Димитров се готви за новия тенис сезон.