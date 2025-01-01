Тунел "Големо Бучино" на автомагистрала "Струма" в участъка София - Перник остана без осветление заради авария. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ обясниха, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването и предупредиха водачите да се движат с повишено внимание.

Тунел "Големо Бучино" на автомагистрала "Струма" е бил без осветление в продължение на 26 минути, съобщиха от ЕРМ Запад.

От дружеството уточняват, че днес сутринта е извършено краткотрайно прекъсване на едното от двете захранвания на тунела по искане на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

По неизяснени причини не се е включило резервното захранване, което се осигурява от съоръжениe, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура".

Последно ремонт на осветлението и подмяна на телата беше извършено през септември 2025 г., припомня БГНЕС.