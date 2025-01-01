Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на Фейсбук страницата си, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, допълниха от министерството.

Според проучването хероинът, наричан още "Големият „H“, "кафяво," "Хари", "стаф", "стръв" и други, е от два до три пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Наркотикът обикновено се среща като бял или кафяв прах и често бива смесван с фентанил, което повишава рискът при употреба.

Смъртта при предозиране настъпва за минути, като се получава от блокирано дишане, а продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.

От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява хероин. Сред тях са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно, сънливост и мудни реакции, както и следи от игли по ръцете. Друг признак е рязка загуба на тегло и лоша хигиена, както и социална изолация и промяна в поведението.

Потене, треперене и грипоподобни симптоми са признаци на абстиненция посочиха още от МВР. Тя може да се разпознае още по безсъние и тревожност, болки в мускули и стави, както и повръщане и диария.

Произходът е основно от азиатски страни. Над 85% идват от Афганистан, а годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара, допълниха от Вътрешното министерство.

Наркотикът се получава чрез преработка на опиумен мак, обясниха от МВР. Синтезиран е за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт и е бил е продаван легално като лек срещу кашлица и болка, а днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.

От министерството подчертаха, че няма безопасна доза и единствената защита е наркотикът да не бъде опитан.

В края на юли вътрешният министър Даниел Митов съобщи, че около 2,73 кг фентанил е задържан с участието на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.