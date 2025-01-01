Граждани се събраха на протест тази сутрин пред сградата на Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна Попова. Той е под наслов „Справедливост за Сияна“ и се организира по повод поредното заседание по делото.

Спонтанно протестиращите решиха да блокират за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Тук съм, за да не се допуска нито едно дете повече да загива, каза един от участниците в протеста Йордан Петков от село Телиш. Дано има промяна в нашите пътища, за да няма повече жертви, допълни той.

На протеста в Плевен е и Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Марти, който пострада тежко при катастрофа с АТВ в комплекс Слънчев бряг. В Плевен ме доведе една обща кауза - да се опитаме да променим нещо в нашата държава. Смятам, че ще успеем, ако сме единни и сме повече, каза той.

От април, след като се случи тази трагедия, ние сме плътно зад семейството на Сиянка и ги подкрепяме, каза кметът на село Телиш Нели Дакова. По думите ѝ няма промяна в пътната безопасност въпреки започналия ремонт на участъка, където стана катастрофата в края на март. Съзнанието на шофьорите не се променя, смята кметът.

Днешното заседание е третото поред. На съдебното заседание в края на юли бяха разпитани шестимата от призовани осем свидетели. Съдебното следствие не бе приключило и делото бе отложено за събиране на доказателства. Страните по делото изискаха справки с информация за трафика и за броя на пътнотранспортните произшествия, станали в конкретния пътен участък.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплочно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т.нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.